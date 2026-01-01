Совмин урегулировал вопросы реализации деревянных комплектов для животноводческих объектов

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные нюансы реализации деревянных комплектов для возведения животноводческих объектов в 2026 году урегулированы постановлением Совета Министров от 30 декабря 2025 года № 799, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документом установлена фиксированная цена, сформированная на условиях франко-склад изготовителя, 1 куб.м пиломатериалов и 1 куб.м круглых лесоматериалов, производимых (реализуемых) на внутреннем рынке юрлицами, подчиненными Министерству лесного хозяйства, для изготовления деревянных комплектов для возведения животноводческих объектов.
Предусмотрено, что строительство таких объектов — 386 единиц — будет осуществляется до 1 октября 2026 года. Наибольшее их число — 163 единицы — в Витебской области. Также такие проекты реализуют в других регионах.
Внесены изменения и в ряд постановлений, относящихся к этому направлению.
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года. -0-