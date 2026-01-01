Первые минуты 2026 года в Башкирии ознаменовались рождением трех детей

В Башкирии первые мгновения нового 2026 года стали счастливыми для трех семей. Как сообщил глава региона Радий Хабиров, сразу трое малышей появились на свет буквально в первую минуту после боя курантов.
В 00:01 в Клинике БГМУ в Уфе родилась девочка весом 3800 граммов. У родителей — уфимки Любови Гайтановой и ее супруга Анатолия — это уже второй ребенок. В это же самое время в Республиканском клиническом перинатальном центре у Ангелины Бобылевой из Уфы родился сын, который также стал вторым ребенком в семье. Еще один маленький уфимец, первенец, родился в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова у Айгуль Хамидуллиной.
Хабиров также добавил, что с полуночи до 08:00 1 января на свет в республике появились уже девять детей — четыре мальчика и пять девочек. Глава Башкирии поздравил всех родителей с этим важнейшим событием и пожелал новорожденным и их мамам крепкого здоровья.
