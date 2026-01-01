Первые минуты 2026 года в Башкирии ознаменовались рождением трех детей

В 00:01 в Клинике БГМУ в Уфе родилась девочка весом 3800 граммов. У родителей — уфимки Любови Гайтановой и ее супруга Анатолия — это уже второй ребенок. В это же самое время в Республиканском клиническом перинатальном центре у Ангелины Бобылевой из Уфы родился сын, который также стал вторым ребенком в семье. Еще один маленький уфимец, первенец, родился в Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова у Айгуль Хамидуллиной.