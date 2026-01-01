В новогоднем «Русском лото» разыграли призовой фонд на рекордную сумму

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Рекорд общей суммы выигрышей — более 4,2 миллиарда рублей — зафиксирован в новогоднем тираже «Русского лото», рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».
«В новогоднем 1707-м тираже “Русского лото” — “Новогоднем миллиарде” — установлен абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди всех российских лотерей. Всего среди участников “Новогоднего миллиарда” 1 января 2026 года было разыграно 4 247 063 723 рубля», — рассказали в компании.
В предыдущем розыгрыше 1 января 2025 года было разыграно 3,65 миллиарда рублей.
В «Столото» напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз — миллиард рублей — поделили между собой три человека. По предварительным данным, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
Также появился один мультимиллионер из Липецкой области с выигрышем в 100 миллионов рублей, а еще 98 участников из разных регионов страны выиграли по миллиону рублей.
Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14,75 миллиона билетов.