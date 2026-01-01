В Ростовской области более 16 тысяч животных выпустили в естественную среду обитания

В Ростовской области в 2025 году в естественную среду обитания выпустили более 16,5 тысячи животных. Большая часть из них — 12 600 — утки-кряквы. Также охотничьи угодья пополнились 2810 фазанами, 300 серыми гусями, 72 оленями, 19 ланями и почти 700 куропатками.