В Ростовской области более 16 тысяч животных выпустили в естественную среду обитания

В Ростовской области в 2025 году в естественную среду обитания выпустили более 16,5 тысячи животных. Большая часть из них — 12 600 — утки-кряквы. Также охотничьи угодья пополнились 2810 фазанами, 300 серыми гусями, 72 оленями, 19 ланями и почти 700 куропатками.
— Содержание животных в искусственно созданной среде обитания и их последующее расселение является значительным вкладом в сохранение видоразнообразия и одним из основных способов увеличения численности охотничьих ресурсов в Ростовской области, — рассказала областной министр природных ресурсов и экологии Алла Кушнарева.
Отметим, что за пять лет благодаря широкому комплексу биотехнических мероприятий численность выпущенных животных в охотничьих угодьях области возросла почти на 53%.
