Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области более 16 тысяч животных выпустили в естественную среду обитания

На Дону в 2025 году в естественную среду обитания выпустили почти 13 тысяч уток.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2025 году в естественную среду обитания выпустили более 16,5 тысячи животных. Большая часть из них — 12 600 — утки-кряквы. Также охотничьи угодья пополнились 2810 фазанами, 300 серыми гусями, 72 оленями, 19 ланями и почти 700 куропатками.

— Содержание животных в искусственно созданной среде обитания и их последующее расселение является значительным вкладом в сохранение видоразнообразия и одним из основных способов увеличения численности охотничьих ресурсов в Ростовской области, — рассказала областной министр природных ресурсов и экологии Алла Кушнарева.

Отметим, что за пять лет благодаря широкому комплексу биотехнических мероприятий численность выпущенных животных в охотничьих угодьях области возросла почти на 53%.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Нашли одну в поле и назвали Бэмби: в Ростовской области спасли косулю с перебитыми копытцами.

Что изменится в Ростовской области с 1 января 2026: Новые тарифы на электричество, подорожание проезда, рост МРОТ и выплаты родителям.