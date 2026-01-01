Украинский боксер Усик заявил, что завершит карьеру после нескольких боев

В июле Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против претендента Джозефа Паркера из Новой Зеландии, предоставив на переговоры 30 дней. Команда украинского спортсмена запросила отсрочку на 90 дней, сославшись на травму спины, однако позже в соцсетях появились кадры, на которых Усик танцует и играет в футбол. WBO начала расследование этого инцидента.