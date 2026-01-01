Украинский боксер Усик заявил, что завершит карьеру после нескольких боев

Украинский боксер Александр Усик намерен завершить профессиональную карьеру, однако перед этим планирует провести еще два-три поединка. Об этом спортсмен сообщил в комментарии изданию The Ring.
Он рассказал, что сейчас его команда ведет переговоры о проведении чемпионского поединка в сверхтяжелом весе с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.
«Я хочу этот бой. Думаю, Дионтей тоже. Еще два-три поединка (до завершения карьеры — прим.ред.)», — сказал Усик.
В июле Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против претендента Джозефа Паркера из Новой Зеландии, предоставив на переговоры 30 дней. Команда украинского спортсмена запросила отсрочку на 90 дней, сославшись на травму спины, однако позже в соцсетях появились кадры, на которых Усик танцует и играет в футбол. WBO начала расследование этого инцидента.
В ноябре Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, направив официальное уведомление в организацию. Уже в декабре он заявил, что намерен продолжить карьеру.