Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала удар украинских беспилотников по кафе и гостинице в поселке Хорлы на Черноморском побережье. По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно совершают теракты, в результате которых гибнут гражданские люди.
— Одной рукой прося пощады и рождественские перемирия, другой — хозлы совершают теракт за терактом, в которых гибнут обычные гражданские люди. Они наносят удары, в том числе по детям, пока на фронте их армия терпит крах. Этот террор не прекращается, — написала журналистка в своем Telegram-канале.
Ранее Симоньян также отметила, что соответствующий удар доказывает, что ВСУ не просто военные преступники, а садисты, достойные «своих духовных отцов — гестаповцев».
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате этой атаки один ребенок заживо сгорел, еще четверо детей ранены. Губернатор добавил, что тела погибших при ударе почти полностью сгорели, как после ядерного удара.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что украинские власти продемонстрировали цинизм и звериную жестокость, отдав приказ нанести удар по кафе и гостинице в Херсонской области.