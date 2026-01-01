«Хозлы совершают теракт за терактом»: Симоньян прокомментировала атаки ВСУ на Хорлы

— Одной рукой прося пощады и рождественские перемирия, другой — хозлы совершают теракт за терактом, в которых гибнут обычные гражданские люди. Они наносят удары, в том числе по детям, пока на фронте их армия терпит крах. Этот террор не прекращается, — написала журналистка в своем Telegram-канале.