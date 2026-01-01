Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Отмечено, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА. По его данным, два дрона, летевших в сторону Москвы, были уничтожены, а на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Через несколько минут российские войска сбили еще один беспилотник над регионом.
ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. В ответ российская армия применяет высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны, поражая исключительно военные объекты и предприятия украинского ВПК.