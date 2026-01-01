Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Аргументы и факты

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечено, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА. По его данным, два дрона, летевших в сторону Москвы, были уничтожены, а на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Через несколько минут российские войска сбили еще один беспилотник над регионом.

ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. В ответ российская армия применяет высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны, поражая исключительно военные объекты и предприятия украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше