Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА. По его данным, два дрона, летевших в сторону Москвы, были уничтожены, а на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Через несколько минут российские войска сбили еще один беспилотник над регионом.