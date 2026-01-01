Игнорирует советы врачей и полагается на генетику: на Западе указали на признаки старения Трампа

При этом приближенные президента США признается, что при общении с Трампом им часто приходится говорить громче из-за плохого слуха политика. Американский лидер также избегает регулярных физических упражнений, не считая игры в гольф, и потребляет много жирной и соленой пищи, включая фастфуд.