Игнорирует советы врачей и полагается на генетику: на Западе указали на признаки старения Трампа

Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки старения как в публичной, так и частной жизни. Об этом сообщает издание Wall Street Journal после недавнего интервью американского лидера.
«Трамп в 79 лет демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни», — говорится в материале.
Издание отмечает, что несмотря на свой возраст и очевидные признаки старения, Трамп часто игнорирует советы врачей. Такие решения глава Белого дома объясняет, как он сам говорит, «хорошей генетикой».
При этом приближенные президента США признается, что при общении с Трампом им часто приходится говорить громче из-за плохого слуха политика. Американский лидер также избегает регулярных физических упражнений, не считая игры в гольф, и потребляет много жирной и соленой пищи, включая фастфуд.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп признался в принятии больших доз аспирина, превышающих рекомендуемую врачами норму, для разжижения крови. Увеличенное количество препаратов также влияет на частое появление синяков на руках президента США.