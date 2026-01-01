Врач рассказал о спасении пассажира на рейсе из Петербурга в Стамбул

Пассажир рейса Turkish Airlines, следовавшего из Санкт-Петербурга в Стамбул, которому стало плохо во время полёта, мог скончаться из-за остановки сердца, если бы ему не была своевременно оказана медицинская помощь. Об этом «360» сообщил врач-хирург Михаил Черкашин, принимавший участие в спасении мужчины.
По его словам, обращение экипажа к пассажирам с просьбой откликнуться врачам прозвучало примерно через 40 минут после взлёта. Черкашин отметил, что серьёзного страха не испытывал, поскольку на борту находились ещё трое медиков, и помощь оказывалась совместно.
Как рассказал врач, пострадавший находился в состоянии спутанного сознания. Его супруга сообщила медикам, что две недели назад мужчина перенёс инфаркт, после которого ему было выполнено стентирование. Пациента переместили в заднюю часть салона, где начали оказывать первую помощь. Ему дали аспирин, предполагая развитие острого коронарного синдрома, после чего состояние временно стабилизировалось.
Спустя некоторое время Черкашина пригласили к пилотам для обсуждения возможной экстренной посадки. Представитель экипажа сообщил, что самолёт находился в районе Варшавы, однако погодные условия были неблагоприятными, а посадка осложнялась техническими и юридическими факторами, связанными с маршрутом из России и составом пассажиров. При этом экипаж был готов подать сигнал MayDay и совершить вынужденную посадку в случае резкого ухудшения состояния пациента.
Врач предложил немедленно объявить сигнал бедствия, если у мужчины произойдёт остановка сердца. Однако за оставшиеся два часа полёта состояние пассажира не ухудшилось. После приземления в Стамбуле его передали бригаде скорой помощи.
Позднее, как сообщил Черкашин, супруга пациента написала ему сообщение о том, что мужчина выжил, был выписан из больницы и вместе с женой добрался до дочери. Таким образом, история завершилась благополучно.
