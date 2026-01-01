Врач рассказал о спасении пассажира на рейсе из Петербурга в Стамбул

Спустя некоторое время Черкашина пригласили к пилотам для обсуждения возможной экстренной посадки. Представитель экипажа сообщил, что самолёт находился в районе Варшавы, однако погодные условия были неблагоприятными, а посадка осложнялась техническими и юридическими факторами, связанными с маршрутом из России и составом пассажиров. При этом экипаж был готов подать сигнал MayDay и совершить вынужденную посадку в случае резкого ухудшения состояния пациента.