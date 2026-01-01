Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волк: в новогодних мероприятиях участвовали свыше 2,1 млн россиян

Ирина Волк отметила, что в новогоднюю ночь не было нарушений правопорядка.

Источник: Аргументы и факты

В новогодних праздничных мероприятиях участвовали более 2,1 миллиона россиян, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«В 4,8 тысячи различных праздничных мероприятий приняли участие свыше 2,1 миллиона жителей страны», — написала Ирина Волк в Telegram.

По ее словам, более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали порядок в Новый год. Кроме того, к этому привлекали военнослужащих Росгвардии, участников общественных организаций правоохранительной направленности и представителей частных охранных организаций.

Ирина Волк подчеркнула, что за счет принятых мер в новогоднюю ночь не было нарушений правопорядка.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Глава государства пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет».

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше