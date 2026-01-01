Волк: в новогодних мероприятиях участвовали свыше 2,1 млн россиян

В новогодних праздничных мероприятиях участвовали более 2,1 миллиона россиян, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«В 4,8 тысячи различных праздничных мероприятий приняли участие свыше 2,1 миллиона жителей страны», — написала Ирина Волк в Telegram.
По ее словам, более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали порядок в Новый год. Кроме того, к этому привлекали военнослужащих Росгвардии, участников общественных организаций правоохранительной направленности и представителей частных охранных организаций.
Ирина Волк подчеркнула, что за счет принятых мер в новогоднюю ночь не было нарушений правопорядка.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Глава государства пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет».