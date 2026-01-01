Артист Илья Гуров является активным звёздным читателем газеты «Московский Комсомолец», он не пропускает ни одного номера. В Новый год певец пожелал всем читателям здоровья, любви, а также продолжать читать «Московский Комсомолец».
Певец Илья Гуров пожелал быть счастливыми и любимыми в Новом году
Артист Илья Гуров является активным звёздным читателем газеты «Московский Комсомолец», он не пропускает ни одного номера. В Новый год певец пожелал всем читателям здоровья, любви, а также продолжать читать «Московский Комсомолец».