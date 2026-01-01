Ричмонд
Маск заявил, что его налоги перегрузили систему налоговой службы США

Илон Маск рассказал, что однажды его платёж по налогам оказался настолько крупным, что налоговой службе США потребовалось обновление программного обеспечения.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в один из периодов уплаты налогов его платёж оказался настолько крупным, что вызвал технический сбой в системе Налоговой службы США. Об этом бизнесмен написал в социальной сети, отметив, что программное обеспечение ведомства не справилось с объёмом данных и потребовало обновления, передаёт «360».

По словам Маска, проблема возникла из-за чрезмерного количества цифр в платёжных документах, однако точную дату произошедшего он раскрывать не стал. Других подробностей инцидента предприниматель также не привёл.

Эта история получила внимание на фоне сообщений о новом финансовом достижении главы Tesla и SpaceX. Ранее стало известно, что Маск установил исторический рекорд по размеру личного состояния, став первым человеком, чей капитал превысил 700 миллиардов долларов.

Для сравнения, ещё в марте 2020 года его состояние оценивалось примерно в 24,6 миллиарда долларов. Столь стремительный рост активов за несколько лет сделал Маска самым состоятельным человеком в современной истории.

