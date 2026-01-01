Маск заявил, что его налоги перегрузили систему налоговой службы США

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в один из периодов уплаты налогов его платёж оказался настолько крупным, что вызвал технический сбой в системе Налоговой службы США. Об этом бизнесмен написал в социальной сети, отметив, что программное обеспечение ведомства не справилось с объёмом данных и потребовало обновления, передаёт «360».
По словам Маска, проблема возникла из-за чрезмерного количества цифр в платёжных документах, однако точную дату произошедшего он раскрывать не стал. Других подробностей инцидента предприниматель также не привёл.
Эта история получила внимание на фоне сообщений о новом финансовом достижении главы Tesla и SpaceX. Ранее стало известно, что Маск установил исторический рекорд по размеру личного состояния, став первым человеком, чей капитал превысил 700 миллиардов долларов.
Для сравнения, ещё в марте 2020 года его состояние оценивалось примерно в 24,6 миллиарда долларов. Столь стремительный рост активов за несколько лет сделал Маска самым состоятельным человеком в современной истории.