Маск заявил, что его налоги перегрузили систему налоговой службы США

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в один из периодов уплаты налогов его платёж оказался настолько крупным, что вызвал технический сбой в системе Налоговой службы США. Об этом бизнесмен написал в социальной сети, отметив, что программное обеспечение ведомства не справилось с объёмом данных и потребовало обновления, передаёт «360».