Жители и гости Бреста празднуют Новый год

1 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители и гости Бреста весело отмечают Новый год. Вечером 1 января в городе на главной площади царит по-настоящему праздничная атмосфера. -0-
Фото Виолетты Южаковой.
