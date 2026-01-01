Ричмонд
Оперная певица Олеся Лагутина поздравляет с Новым годом

Для оперной исполнительницы Олеси Лагутиной 2025 год был очень плодотворный. Артистка желает всем читателям «МК», чтобы 2026 стал еще лучше, успешнее и счастливее, а также добиваться поставленных задач. Смотрите видеопоздравление.

