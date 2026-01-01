Россия передала США материалы сбитого БПЛА при атаке на резиденцию президента РФ

Срочная новость.
Расшифрованные данные маршрутизации и контроллер украинского беспилотника, сбитого силами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над резиденцией Президента РФ, были переданы представителю аппарата военного атташе посольства США в Москве. Об этом сообщили Минобороны России.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше