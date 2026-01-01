Ричмонд
Россия передала США материалы сбитого БПЛА при атаке на резиденцию президента РФ

Расшифрованные данные маршрутизации и контроллер украинского беспилотника, сбитого силами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над резиденцией Президента РФ, были переданы представителю аппарата военного атташе посольства США в Москве. Об этом сообщили Минобороны России.

