Выигрыш свердловского мультимиллионера в «Столото» войдет в историю

Такой комбинации, какая произошла с победителями в 2026-м, ранее не случалось.
Впервые в истории в новогоднем розыгрыше «Русского лото» миллиард разделили трое победителей. Об этом URA.RU сообщил распространитель государственных лотерей. Ранее суперприз доставался одному, максимум — двум участникам.
Так, на один билет миллиард доставался в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах. А в 2019-м и 2022-м его разделили два участника праздничного тиража.
Розыгрыш 2026 года стал беспрецедентным: по предварительным данным, миллиард разделили три человека из Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей. Каждый из этой троицы выиграл по 333 333 333 рубля. Кто именно стал мультимиллионерами, пока не сообщается. Не исключено, что победители пока даже не знают о своей удаче.