Выигрыш свердловского мультимиллионера в «Столото» войдет в историю

Розыгрыш 2026 года стал беспрецедентным: по предварительным данным, миллиард разделили три человека из Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей. Каждый из этой троицы выиграл по 333 333 333 рубля. Кто именно стал мультимиллионерами, пока не сообщается. Не исключено, что победители пока даже не знают о своей удаче.