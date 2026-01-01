В России действует обновленная стратегия нацполитики: в чем ее суть, на что будет делаться акцент

В России теперь действует новая стратегия национальной политики до 2036 года.
С 1 января 2026 года в России начинает действовать обновленная Стратегия государственной национальной политики до 2036 года, утвержденная президентом Владимиром Путиным. Этот документ, состоящий из шести разделов, призван определить долгосрочные ориентиры развития многонационального российского общества. Суть стратегии можно охарактеризовать как укрепление гражданского единства при сохранении этнокультурного и языкового богатства нации. В чем заключается суть новой стратегии страны — в материале URA.RU.
Акцент на защиту исторической правды.
Новая стратегия также приурочена к новой тематике нового 2026 года, объявленного Годом единства народов России. Стратегия ставит перед собой несколько ключевых целей, среди которых. В первую очередь, это укрепление общероссийской гражданской идентичности и сбережение этнокультурного разнообразия.
Кроме того, стратегия направлена на противодействие таким современным вызовам, как неонацизм, русофобия, расизм, ксенофобия. А также на борьбу с попытками искажения истории, особенно итогов Великой Отечественной войны и подвига советского народа.
Новая комиссия станет основой для обновленной нацполитики.
Незадолго до того, как официально была представлена новая стратегия России, в стране начала действовать правительственная комиссия по вопросам реализации государственной национальной политики. Ее ключевыми задачами станут обеспечение согласованной работы федеральных и региональных властей, выработка единых подходов, совершенствование законодательства и формирование мер для укрепления гражданского единства и межнационального согласия.
Русский язык как основа единства.
Один из центральных акцентов новой стратегии — комплексная поддержка русского языка и языков народов России. Эта работа ведется системно, о чем свидетельствуют итоги расширенного заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое прошло еще в ноябре 2025 года.
В ходе него были озвучены несколько основных инициатив, которые будет постепенно реализовываться в данной сфере. Среди них, например, создание единых государственных учебников по русскому языку и литературе для школ и колледжей, которые планируется ввести с 2027 года. Об этом рассказывала председатель совета, советник президента Елена Ямпольская.
Параллельно ведется работа по законодательному обеспечению языковой сферы: готовится федеральный закон о языках народов России, а уже принятый закон, ограничивающий избыточную латинизацию и заимствования в общественном пространстве, вступит в силу в марте 2026 года. Популяризация языка активно осуществляется через культурные и образовательные инициативы.
В учебных заведениях возрождаются чтецкие программы, запускается всероссийский конкурс семейного чтения «Читаем всей семьей», а для молодежи разрабатываются специальные игры и мобильные приложения, такие как «Скажи по-русски». Существенным вкладом в эту работу станет и масштабная программа обновления фондов школьных библиотек.
При этом стратегия делает особый акцент на поддержке всего языкового многообразия страны. В связи с этим в России установлен День языков народов Российской Федерации, который будет отмечаться 8 сентября.