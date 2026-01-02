Как не доводить себя до выгорания в 2026 году?

В современных реалиях, когда люди живут в постоянном стрессе, напряжении и присутствует несоответствие между нагрузками и имеющимся ресурсом, выгорание имеет место быть, рассказала в эфире радио Sputnik психолог, арт-терапевт Мария Калинина. Эксперт подчеркнула, что борьбе с ним необходима «жизненная база».
«Жизненная база строится из качественного сна, полноценного качественного питания и физических нагрузок. Но самый главный факт, который влияет на психологическое и физическое эмоциональное истощение, — это, конечно же, качественный отдых», — поделилась психолог.
Для недопущения психического истощения на работе необходима постоянное ранжирование с некоторым изменением функционала, отметил кадровый эксперт Илья Варакин.
«Если данная система, так называемой, матричной карьеры невозможна, то нужно раз или два в месяц общение либо с HR, либо с психологом, который может выявить зарождающиеся психологическое выгорание. Кроме этого, необходимо вдумчивая проработка оперативных мероприятий, то есть для какой категории сотрудников, какие мероприятия могут быть интересны», — пояснил спикер.
Напомним, согласно исследованию Русской школы управления (РШУ), среди тех, кто отмечает у себя эмоциональное выгорание, чаще всего респонденты говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных. Об этом пишет RT.