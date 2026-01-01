«Свободен и гениален». Почему Марк Шагал — мировое достояние?

«Нам создает настроение талант, гениальность этого человека. Весь мир знает, что Марк Шагал родился под Витебском. Он был настолько свободен и в этом настолько гениален. Он знал ценности — что такое память, что такое любовь. Об этом очень много написано в книге у Майи Плисецкой, которая дружила с художником», — рассказала экскурсовод. К слову, витражом с изображением балерины Марк Шагал украсил театр «Метрополитен-опера» в центре Нью-Йорка. -0-