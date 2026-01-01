«Свободен и гениален». Почему Марк Шагал — мировое достояние?

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме. Наши» на YouTube-канале БЕЛТА экскурсовод София Мачарашвили рассказала о том, почему белорусский художник Марк Шагал стал мировым достоянием.
Рассуждая, почему Марка Шагала знают в мире как русского и еврейского художника, несмотря на то, что он родился на территории Беларуси, София Мачарашвили отметила: «Тут вопрос, кто пишет об этом. Иностранные журналисты, писатели, редакторы. Они понимают, что он русский, но он же еврейского происхождения, поэтому надо уточнить».
Говоря о пути Марка Шагала, София Мачарашвили отметила, что он уехал изначально учиться в Петербург, после — в Париж: «Ему сказали, что учиться нужно у французских художников. Может быть, это какая-то мечта, желание, порыв подтолкнул его».
А касательно того, что Марк Шагал стал мировым достоянием, София Мачарашвили отметила, что перед людьми культурными, с высокой духовностью вопрос национальности вообще не стоит: «Когда люди общаются, дружат, рисуют, ходят в гости друг к другу, посещают выставки — им какая разница?».
«Нам создает настроение талант, гениальность этого человека. Весь мир знает, что Марк Шагал родился под Витебском. Он был настолько свободен и в этом настолько гениален. Он знал ценности — что такое память, что такое любовь. Об этом очень много написано в книге у Майи Плисецкой, которая дружила с художником», — рассказала экскурсовод. К слову, витражом с изображением балерины Марк Шагал украсил театр «Метрополитен-опера» в центре Нью-Йорка. -0-