Порядок деятельности в сфере игорного бизнеса откорректирован в Беларуси

Прилагаются и положения о требованиях к виртуальным игорным заведениям и порядке проведения испытаний виртуального игорного заведения, о порядке функционирования специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, и мониторингового центра по ее обслуживанию, о порядке направления игровых автоматов на техническое освидетельствование и др.