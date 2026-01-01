Ричмонд
Порядок деятельности в сфере игорного бизнеса откорректирован в Беларуси

Документом утвержден ряд положений, касающихся сферы игорного бизнеса. В частности, они касаются содержания казино, залов игровых автоматов, тотализатора, букмекерской конторы, а также виртуального игорного заведения.

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок деятельности в сфере игорного бизнеса утвержден постановлением Совета Министров от 24 декабря 2025 года № 764, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утвержден ряд положений, касающихся сферы игорного бизнеса. В частности, они касаются содержания казино, залов игровых автоматов, тотализатора, букмекерской конторы, а также виртуального игорного заведения.

Прилагаются и положения о требованиях к виртуальным игорным заведениям и порядке проведения испытаний виртуального игорного заведения, о порядке функционирования специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, и мониторингового центра по ее обслуживанию, о порядке направления игровых автоматов на техническое освидетельствование и др.

Определен также размер денежных средств, которые должны быть на текущем (расчетном) банковском счете со спецрежимом функционирования, открытом в банке или небанковской кредитно-финансовой организации для юрлиц, организующих и (или) проводящих посредством виртуального игорного заведения азартные игры.

Ряд постановлений признан утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 11 марта 2026 года. -0-