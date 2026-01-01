Ричмонд
Число уничтоженных БПЛА в Подмосковье увеличилось до 15

Силы ПВО отразили крупную атаку беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в telegram-канале.

ВС РФ отразили атаку над Московской областью.

По последним данным, в Подмосковье уничтожено не менее 15 БПЛА. Отражение началось в 19:00 по мск.

