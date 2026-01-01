В Башкирии утвердили порядок получения бесплатного лечения в санатории

Согласно документу, право на однократное лечение продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется участникам СВО, а также членам их семей. В случае гибели или признания военнослужащего без вести пропавшим, право на реабилитацию переходит к супругам, родителям, усыновителям, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в вузах или ссузах. Также право предусмотрено для фактических воспитателей, опекунов и попечителей.