В Башкирии утвердили порядок получения бесплатного лечения в санатории

Правительство Башкирии утвердило порядок, по которому льготные категории граждан могут получить санаторно-курортное лечение. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.
Согласно документу, право на однократное лечение продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется участникам СВО, а также членам их семей. В случае гибели или признания военнослужащего без вести пропавшим, право на реабилитацию переходит к супругам, родителям, усыновителям, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся в вузах или ссузах. Также право предусмотрено для фактических воспитателей, опекунов и попечителей.
Для семей погибших участников СВО предусмотрен особый порядок: либо один член семьи может получить лечение на 14 дней, либо двое членов семьи — на 7 дней каждый.
Кроме того, право на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний предоставлено ветеранам военной журналистики Башкирии.
Для оформления путевки необходимо выбрать санаторий из утвержденного перечня на сайте Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии и подать заявление с пакетом документов, подтверждающих соответствующий статус и регистрацию на территории республики.
