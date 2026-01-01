Системы ПВО России сбили 20 дронов ВСУ, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны России ликвидировали 20 украинских дронов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в канале в мессенджере Max.
«Отражена атака четырёх БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы в 20:01.
Собянин отметил, что в общей сложности за час вооруженные украинские формирования направили на Москву 20 беспилотников. Меры по защите города будут продолжены и усилены при необходимости, чтобы подобные инциденты не представляли опасности для жителей и инфраструктуры столицы.
Ранее KP.RU сообщал, что в течение ночи российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников. Атаки были отражены над территориями шести регионов. Еще 24 дрона были сбиты в воздушном пространстве над Азовским морем.