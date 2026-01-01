Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО России сбили 20 дронов ВСУ, летевших на Москву

ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками 20 раз за час.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны России ликвидировали 20 украинских дронов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в канале в мессенджере Max.

«Отражена атака четырёх БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы в 20:01.

Собянин отметил, что в общей сложности за час вооруженные украинские формирования направили на Москву 20 беспилотников. Меры по защите города будут продолжены и усилены при необходимости, чтобы подобные инциденты не представляли опасности для жителей и инфраструктуры столицы.

Ранее KP.RU сообщал, что в течение ночи российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников. Атаки были отражены над территориями шести регионов. Еще 24 дрона были сбиты в воздушном пространстве над Азовским морем.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше