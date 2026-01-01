Системы ПВО России сбили 20 дронов ВСУ, летевших на Москву

Собянин отметил, что в общей сложности за час вооруженные украинские формирования направили на Москву 20 беспилотников. Меры по защите города будут продолжены и усилены при необходимости, чтобы подобные инциденты не представляли опасности для жителей и инфраструктуры столицы.