В Ростовской области энергетики перешли на усиленный режим работы

Электросетевые предприятия Ростовской области перешли на усиленный режим работы в период новогодних каникул. Об этом сообщили в правительстве региона.
К работе подготовлены 585 аварийно-восстановительных бригад, в которые входят около 3 000 специалистов и более 1 300 единиц техники. Кроме того, на время праздников все плановые отключения электроэнергии отменены.
При возникновении неисправностей в электросетевом хозяйстве жители области могут обратиться в службы поддержки по номеру горячей линии регионального министерства промышленности и энергетики: 8−863−285−69−50.
