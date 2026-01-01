Ричмонд
В Ростовской области энергетики перешли на усиленный режим работы

На Дону почти 600 аварийных бригад готовы устранять проблемы с электроснабжением.

Источник: Комсомольская правда

Электросетевые предприятия Ростовской области перешли на усиленный режим работы в период новогодних каникул. Об этом сообщили в правительстве региона.

К работе подготовлены 585 аварийно-восстановительных бригад, в которые входят около 3 000 специалистов и более 1 300 единиц техники. Кроме того, на время праздников все плановые отключения электроэнергии отменены.

При возникновении неисправностей в электросетевом хозяйстве жители области могут обратиться в службы поддержки по номеру горячей линии регионального министерства промышленности и энергетики: 8−863−285−69−50.

