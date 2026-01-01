Ричмонд
Шереметьево работает по плану «Ковер»

Шереметьево ограничил работу.

В воздушном пространстве в районе аэропорта Шереметьево введены временные ограничения в связи с действием сигнала «Ковер». Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Аэропорт продолжает принимать и отправлять воздушные суда в установленном порядке по согласованию с компетентными органами. Пассажирам следует учитывать возможное увеличение времени ожидания при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности. Не исключены изменения в расписании полетов. Актуальную информацию о статусе рейсов рекомендуется уточнять через официальные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и раздел управления бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот.