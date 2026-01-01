Барабанщик Rammstein кинул торт в лицо россиянину на концерте в Таиланде

Концерт с участием фронтменна группы Тилля Линдеманна состоялся накануне на Пхукете. На музыкальное шоу в основном пришли туристы из России. Один из гостей сообщил, что в целом концерт произвел сильное впечатление, однако финальная часть выступления, по его мнению, была испорчена действиями ударника Джо Летца, запустившего тортом в лицо одного из зрителей.