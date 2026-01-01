Барабанщик Rammstein кинул торт в лицо россиянину на концерте в Таиланде

Барабанщик группы устроил необычный перфоманс на концерте, швырнув торт в лицо россиянину.
Ударник немецкой метал-группы Rammstein Джо Летц во время новогоднего концерта в Таиланде бросил торт в лицо туристу из России. Об этом пишет издание Life.ru.
«Барабанщик Тилля Линдемана и группы Rammstein устроил необычный перформанс на концерте в Таиланде, бросив торт в лицо российскому туристу», — сказано в сообщении. Материал опубликован на сайте Life.
Концерт с участием фронтменна группы Тилля Линдеманна состоялся накануне на Пхукете. На музыкальное шоу в основном пришли туристы из России. Один из гостей сообщил, что в целом концерт произвел сильное впечатление, однако финальная часть выступления, по его мнению, была испорчена действиями ударника Джо Летца, запустившего тортом в лицо одного из зрителей.
По словам очевидцев, некоторым присутствующим досталось еще больше. В их сторону полетела рыба, которую сам Линдеманн бросал в публику из таза и иными способами. Подобный эпатажный прием музыкантов российская аудитория, судя по реакции, не оценила.