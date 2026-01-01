В Финляндии арестовали двух моряков судна Fitbur по делу о повреждении кабеля

В Финляндии арестовали экипаж судна Fitbur по подозрению в повреждении подводного кабеля. На борту находились и граждане России. Об этом сообщила пресс-служба финской полиции.
Старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи отметил, что на судне уже проведены следственные действия. Моряки готовы сотрудничать со следствием.
Таможенные органы Финляндии осмотрели груз и изъяли часть перевозимых товаров для проверки на предмет возможного нарушения санкций. Двое членов экипажа помещены под стражу, еще на двух наложен запрет на выезд.
Ранее KP.RU писал, что финская береговая охрана задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля связи в Финском заливе. Информация о неисправности телекоммуникационной линии поступила в центр управления, после чего к месту был направлен патрульный корабль VL Turva.