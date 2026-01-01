В Финляндии арестовали двух моряков судна Fitbur по делу о повреждении кабеля

Ранее KP.RU писал, что финская береговая охрана задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля связи в Финском заливе. Информация о неисправности телекоммуникационной линии поступила в центр управления, после чего к месту был направлен патрульный корабль VL Turva.