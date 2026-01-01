People: Мел Гибсон и Розалинд Росс расстались после девяти лет отношений

Голливудский актёр Мел Гибсон и сценаристка Розалинд Росс завершили отношения, которые длились около девяти лет, пишет «360» со ссылкой на издание People.
По имеющейся информации, решение о расставании было принято ещё около года назад, однако публично о нём стало известно только сейчас. Несмотря на разрыв, бывшие партнёры продолжают совместно заботиться о своём восьмилетнем сыне Ларсе и намерены сохранять партнёрские отношения ради его благополучия.
Гибсон и Росс дали понять, что воспринимают произошедшее с сожалением, но считают себя счастливыми родителями и намерены и дальше вместе участвовать в жизни ребёнка, обеспечивая ему поддержку и стабильность.
Актёр и сценаристка познакомились в 2014 году благодаря общим знакомым, после чего между ними завязались отношения. В 2017 году у пары родился сын — это произошло незадолго до того, как Мел Гибсон был номинирован на премию «Оскар» за режиссёрскую работу над фильмом «По соображениям совести».
