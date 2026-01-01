«Это время наших приоритетов — семья, труд, забота». Павлюченко о значимости Года белорусской женщины

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко прокомментировала значение и значимость 2026-го, объявленного Годом белорусской женщины, сообщает БЕЛТА.
Какая она — белорусская женщина: несколько интересных фактов от Минтруда и соцзащиты.
Президент подписал указ об объявлении наступившего 2026-го Годом белорусской женщины. Как подчеркнула Наталия Павлюченко, это решение наполнено глубочайшим смыслом и уважением к той роли, которую женщина играет в жизни страны.
«Белорусская женщина — это прежде всего труженица. Та, кто не ждет особых условий, а просто делает: заботится, решает, поддерживает, создает, а также воспитывает. Именно в семье, благодаря матери, закладывается фундамент будущего: того самого сильного, доброго и трудолюбивого поколения, которое будет строить завтрашнюю Беларусь. Как точно сказал глава государства в новогоднем обращении: “Без любви к женщине настоящей любви быть не может!” И это чувствуется во всем: от уюта в доме до атмосферы в коллективе», — акцентировала глава ведомства.
Для социальной отрасли год особенный. «Это время наших приоритетов — семья, труд, забота. Потому что социальная защита — по сути, женская работа в масштабе всей страны. Большинство работников — женщины. Их профессия — это продолжение той самой естественной роли: быть опорой для слабого, помощником для нуждающегося, поддержкой для того, кто в трудной жизненной ситуации», — заключила Наталия Павлюченко. -0-