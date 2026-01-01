«Это время наших приоритетов — семья, труд, забота». Павлюченко о значимости Года белорусской женщины

«Белорусская женщина — это прежде всего труженица. Та, кто не ждет особых условий, а просто делает: заботится, решает, поддерживает, создает, а также воспитывает. Именно в семье, благодаря матери, закладывается фундамент будущего: того самого сильного, доброго и трудолюбивого поколения, которое будет строить завтрашнюю Беларусь. Как точно сказал глава государства в новогоднем обращении: “Без любви к женщине настоящей любви быть не может!” И это чувствуется во всем: от уюта в доме до атмосферы в коллективе», — акцентировала глава ведомства.