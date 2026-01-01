Около 35 тыс. туристов посетили Витебскую область за год

«Активно развиваются новые виды туризма — событийный, гастрономический. Также в регионе растет число предприятий, развивающих промышленный туризм. Разработаны более 850 маршрутов выходного дня. Все это направлено на повышение туристической привлекательности Придвинского края. Уже начиная с 2023 года экспорт туристических услуг на Витебщине восстановился до доковидного периода и увеличился в 1,6 раза. Ежегодно число организованных туристов, посещающих нашу область, растет, по итогу 2025 года их насчитывается около 35 тыс. человек», — отметили в облисполкоме.