Около 35 тыс. туристов посетили Витебскую область за год

1 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебскую область в 2025 году посетили около 35 тыс. организованных туристов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Витебского облисполкома.
В регионе уделяют большое внимание развитию туризма и связанных с ним услуг. За прошедшую пятилетку на Витебщине провели капитальный ремонт и модернизацию более 100 действующих объектах турсферы. Также ввели в строй новые комплексы, гостиницы, корпуса санаториев, которые принимают гостей из-за рубежа, — в Орше, Полоцком, Ушачском, Лепельском, Витебском районах.
«Активно развиваются новые виды туризма — событийный, гастрономический. Также в регионе растет число предприятий, развивающих промышленный туризм. Разработаны более 850 маршрутов выходного дня. Все это направлено на повышение туристической привлекательности Придвинского края. Уже начиная с 2023 года экспорт туристических услуг на Витебщине восстановился до доковидного периода и увеличился в 1,6 раза. Ежегодно число организованных туристов, посещающих нашу область, растет, по итогу 2025 года их насчитывается около 35 тыс. человек», — отметили в облисполкоме.
В перспективе точками притяжения и привлекательными для гостей из Беларуси и из-за рубежа станут новые и модернизированные объекты в Докшицком, Верхнедвинском, Браславском, Ушачском, Лепельском, Россонском, Поставском, Глубокском и Витебском районах. -0-