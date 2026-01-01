Новогодние беспорядки во Франции: полиция зафиксировала более 800 поджогов автомобилей

Во Франции во время празднования Нового года были сожжены более 800 автомобилей. Об этом 1 января сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.
Согласно подсчетам полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января огнем были уничтожены 813 машин. При этом 183 из них загорелись в результате распространения пламени.
Наибольшее число инцидентов зафиксировано в департаменте Нижний Рейн. Там сгорели 117 автомобилей. В департаменте Рона с центром в Лионе подожжены 82 машины. Далее следуют Жиронда и Валь-д’Уаз, где было уничтожено по 36 автомобилей, а в департаменте Нор — 32.
Около тридцати подобных случаев также отмечены в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре. Кроме автомобилей, злоумышленники поджигали мусорные контейнеры и строительные ограждения.
