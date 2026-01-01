Новогодние беспорядки во Франции: полиция зафиксировала более 800 поджогов автомобилей

Наибольшее число инцидентов зафиксировано в департаменте Нижний Рейн. Там сгорели 117 автомобилей. В департаменте Рона с центром в Лионе подожжены 82 машины. Далее следуют Жиронда и Валь-д’Уаз, где было уничтожено по 36 автомобилей, а в департаменте Нор — 32.