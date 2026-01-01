Эксперт Щербаченко объяснил, какие переводы банки считают подозрительными

Эксперт подчеркнул, что мошенники используют несколько схем: от просьб «помочь родственнику» через звонок от «врача» или «полицейского» до сообщений о «блокировке счёта» и требовании перевести деньги на «резервный безопасный счёт». Также встречаются случаи, когда при покупке товаров онлайн продавец просит перевести деньги на сторонний номер через СБП. Основной признак мошенничества — перевод средств на телефон, не привязанный к объявлению, а на посторонний контакт.