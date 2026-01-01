Эксперт Щербаченко объяснил, какие переводы банки считают подозрительными

Центральный банк России обновил перечень признаков, по которым с 1 января банки имеют право блокировать переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Новый контроль распространяется на операции, которые могут вызвать подозрение в мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
СБП — это сервис Банка России, позволяющий мгновенно переводить деньги между счетами разных банков круглосуточно, используя только номер телефона или карту получателя. При этом банки будут проверять переводы от 200 тысяч рублей «условно незнакомым лицам». Особое внимание уделяется ситуациям, когда крупная сумма сначала перечисляется на собственный счёт, а затем переводится новому контрагенту, с которым не было операций в течение шести месяцев.
Эксперт подчеркнул, что мошенники используют несколько схем: от просьб «помочь родственнику» через звонок от «врача» или «полицейского» до сообщений о «блокировке счёта» и требовании перевести деньги на «резервный безопасный счёт». Также встречаются случаи, когда при покупке товаров онлайн продавец просит перевести деньги на сторонний номер через СБП. Основной признак мошенничества — перевод средств на телефон, не привязанный к объявлению, а на посторонний контакт.
Щербаченко отметил, что для защиты средств следует соблюдать несколько правил: при звонках «родственника в беде» или «сотрудника банка» лучше перезвонить на официальный номер; при покупках с рук не переводить деньги заранее; а коды подтверждения и пароли от банковских приложений никогда не передавать третьим лицам. Эксперт напомнил, что настоящие сотрудники банка не запрашивают такие данные.
