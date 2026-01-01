Ричмонд
Энцо Мареска покинул пост главного тренера ФК «Челси»

Энцо Мареска, который покинул пост главного тренера ФК «Челси», возглавлял клуб с лета 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Энцо Мареска покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси».

«“Челси” и главный тренер Энцо Мареска расстались. В условиях, когда в четырех соревнованиях еще предстоит решить ряд ключевых задач, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что перемены дадут команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло», — сообщает пресс-служба клуба.

Отмечатся, что за время работы в клубе Энцо Мареска привел команду к успеху в Лиге конференций УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА.

Энцо Мареске 45 лет. Он возглавил «Челси» в июне 2024 года. В 2025-м команда стала победителем Лиги конференций и выиграла клубный чемпионат мира.

Ранее стало известно, что Вадима Евсеева назначили главным тренером махачкалинского футбольного клуба «Динамо».