Энцо Мареска покинул пост главного тренера ФК «Челси»

Энцо Мареска покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси».
«“Челси” и главный тренер Энцо Мареска расстались. В условиях, когда в четырех соревнованиях еще предстоит решить ряд ключевых задач, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что перемены дадут команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло», — сообщает пресс-служба клуба.
Отмечатся, что за время работы в клубе Энцо Мареска привел команду к успеху в Лиге конференций УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА.
Энцо Мареске 45 лет. Он возглавил «Челси» в июне 2024 года. В 2025-м команда стала победителем Лиги конференций и выиграла клубный чемпионат мира.
