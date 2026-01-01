ВСУ атаковали многоквартирные дома в Белгородской области, повреждена ЛЭП

«Зафиксированы повреждения квартир в многоквартирных домах, а также остекления частного жилого дома. В селе Стрелецкое обломки сбитого беспилотника привели к возгоранию пристройки к жилому дому. В поселке Разумное беспилотник атаковал коммерческий объект: повреждены фасад здания и оконные конструкции. В трех квартирах многоквартирного дома в городе Грайворон выбиты оконные стеклопакеты, в частном домовладении повреждены остекление и ограждение, осколками посечены два легковых автомобиля», — написал глава региона.