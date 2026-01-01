Ричмонд
Стало известно, сколько налогов заплатят победители «Новогоднего миллиарда»

Победители «Новогоднего миллиарда» получат на руки по 261 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Каждый из троих россиян, выигравших в «Новогоднем миллиарде» по 333,3 миллиона рублей, заплатит налог почти в 72 миллиона рублей и получит на руки чуть более 261 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

«Победители, разделившие на троих главных приз и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога в 71,7 миллиона рублей получат по 261,6 миллиона рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период», — рассказали там.

В «Столото» напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз — миллиард рублей — поделили между собой три человека. По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

«Выигрыш в государственную лотерею является доходом физического лица и облагается налогом по прогрессивной шкале в зависимости от суммы приза. По истечении налогового периода победителю может быть доначислен налог исходя из объема его совокупного дохода, включая доход по основному месту работы, за налоговый период», — объяснили в компании.