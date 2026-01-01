Стало известно, сколько налогов заплатят победители «Новогоднего миллиарда»

«Выигрыш в государственную лотерею является доходом физического лица и облагается налогом по прогрессивной шкале в зависимости от суммы приза. По истечении налогового периода победителю может быть доначислен налог исходя из объема его совокупного дохода, включая доход по основному месту работы, за налоговый период», — объяснили в компании.