WSJ: Трамп скрывает физические признаки старения и синяки гримом

Президент США Дональд Трамп скрывает физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. Об этом в четверг, 1 января, заявили в газете The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, советники главы Белого дома стали чаще замечать внешние проявления его возраста. Однако лечащий врач американского президента Шон Барбабелла заявил, что Трамп находится в «исключительном здравии» и в полной мере способен исполнять свои обязанности.
Кроме того, администрация Трампа предоставила изданию результаты анализа ЭКГ, согласно которым состояние сердечно-сосудистой системы 79-летнего президента примерно соответствует 65 годам.
В ноябре 2025 года президент США вновь появился на публике с синяком на руке, который замаскировали тональным кремом. Откуда у нее появляются синяки и с чем это может быть связано, «Вечерней Москве» объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Ранее Трамп рассказал, что ежедневно принимает большую дозу аспирина для разжижения крови, превышающую рекомендации врачей. По его словам, он считает это необходимым, чтобы кровь через сердце текла легче, и назвал свой подход логичным.