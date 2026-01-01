Илон Маск заявил о начале массового производства мозговых имплантов Neuralink

«В 2026 году компания Neuralink начнёт массовое производство устройств для взаимодействия мозга и компьютера и перейдёт к упрощённой, почти полностью автоматизированной хирургической процедуре», — написал Маск.
Neuralink разрабатывает импланты, которые проходят через твёрдую мозговую оболочку без необходимости её удаления. Первые клинические испытания на людях компания начала в 2024 году после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Изначально заявку на испытания компания подала в 2022 году, но она была отклонена.
По состоянию на середину 2025 года 12 пациентов с тяжёлой формой паралича уже получили импланты, что позволило им снова управлять физическими устройствами. В прошлом году Neuralink привлекла $650 млн в ходе нового раунда финансирования. Представители компании пока не комментировали детали запуска массового производства, ограничиваясь заявлением Маска о начале серии имплантов с упрощенной хирургией.
Ранее сообщалось, что Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ещё на восемь позиций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Новые восемь препаратов предназначены для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулёза и различных онкологических заболеваний.
