Илон Маск заявил о начале массового производства мозговых имплантов Neuralink

Neuralink разрабатывает импланты, которые проходят через твёрдую мозговую оболочку без необходимости её удаления. Первые клинические испытания на людях компания начала в 2024 году после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Изначально заявку на испытания компания подала в 2022 году, но она была отклонена.