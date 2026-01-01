Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск заявил о начале массового производства мозговых имплантов Neuralink

Компания Neuralink, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, планирует в 2026 году начать массовое производство мозговых имплантов и перейти к полностью автоматизированной хирургической установке устройств. Об этом Маск сообщил в соцсети Х. Импланты предназначены для помощи людям с параличом, позволяя управлять устройствами с помощью мыслей, а также взаимодействовать с компьютером и видеоиграми.

«В 2026 году компания Neuralink начнёт массовое производство устройств для взаимодействия мозга и компьютера и перейдёт к упрощённой, почти полностью автоматизированной хирургической процедуре», — написал Маск.

Neuralink разрабатывает импланты, которые проходят через твёрдую мозговую оболочку без необходимости её удаления. Первые клинические испытания на людях компания начала в 2024 году после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Изначально заявку на испытания компания подала в 2022 году, но она была отклонена.

По состоянию на середину 2025 года 12 пациентов с тяжёлой формой паралича уже получили импланты, что позволило им снова управлять физическими устройствами. В прошлом году Neuralink привлекла $650 млн в ходе нового раунда финансирования. Представители компании пока не комментировали детали запуска массового производства, ограничиваясь заявлением Маска о начале серии имплантов с упрощенной хирургией.

Ранее сообщалось, что Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ещё на восемь позиций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Новые восемь препаратов предназначены для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулёза и различных онкологических заболеваний.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше