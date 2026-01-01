Курганская область скорбит из-за страшного теракта в Херсоне

Шумков выразил соболезнования после удара по Херсонской области.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 января выразил соболезнования родным и близким погибших после теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал правительства области.
«Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате бесчеловечного теракта в новогоднюю ночь в Херсонской области. Курганская область скорбит вместе с жителями региона, пострадавшего от атаки ВСУ», — отмечает пресс-служба области.
Ранее БПЛА вооруженных сил Украины атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы. По имеющимся сведениям, удар был нанесен прицельно и практически совпал по времени с наступлением Нового года, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительным данным, ранения получили свыше 50 человек, 24 человека погибли, среди погибших — ребенок. Площадь возгорания в кафе после удара составила порядка 500 квадратных метров. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.