Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курганская область скорбит из-за страшного теракта в Херсоне

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 января выразил соболезнования родным и близким погибших после теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал правительства области.

Шумков выразил соболезнования после удара по Херсонской области.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 1 января выразил соболезнования родным и близким погибших после теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал правительства области.

«Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате бесчеловечного теракта в новогоднюю ночь в Херсонской области. Курганская область скорбит вместе с жителями региона, пострадавшего от атаки ВСУ», — отмечает пресс-служба области.

Ранее БПЛА вооруженных сил Украины атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы. По имеющимся сведениям, удар был нанесен прицельно и практически совпал по времени с наступлением Нового года, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительным данным, ранения получили свыше 50 человек, 24 человека погибли, среди погибших — ребенок. Площадь возгорания в кафе после удара составила порядка 500 квадратных метров. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше