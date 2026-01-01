Ричмонд
Путин позвонил губернатору Сальдо после террористической атаки ВСУ

Президент Владимир Путин заслушал доклад от губернатора Херсонской области Владимира Сальдо по атаке ВСУ на кафе, где заживо сожгли людей в новогоднюю ночь. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

