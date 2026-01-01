Врач Лозикова посоветовала сдавать биохимию крови после праздников

Врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Анастасия Лозикова рекомендовала сдавать биохимический анализ крови после новогодних праздников. По её словам, это исследование помогает оценить состояние печени, особенно после обильной еды и употребления алкоголя, пишет NEWS.ru.
Эксперт отметила, что ключевыми показателями для послепраздничного чекапа являются АЛТ, АСТ, билирубин и гамма-глутамилтрансфераза. Она пояснила, что печень первой реагирует на избыток алкоголя и жирной пищи, а отклонения могут сохраняться даже при отсутствии видимых симптомов.
Кроме того, Лозикова подчеркнула важность проверки показателей углеводного обмена, включая уровень глюкозы и гликированного гемоглобина. Такие анализы особенно актуальны для людей с избыточным весом и наследственной предрасположенностью к сахарному диабету. Врач отметила, что эти показатели помогают вовремя выявить скрытые нарушения обмена веществ и поддерживать здоровье.
