Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации в Херсонской области

Президент России Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о ходе следственных действий. Об этом в четверг, 1 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях и сообщил также, что по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших информация и имена будут публиковаться на сайте администрации региона, — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров рассказал, что в Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на село Хорлы. Трое из доставленных пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Остальные в среднетяжелом.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за удара армии Украины по Хорлам. По словам губернатора, регион скорбит вместе с семьями погибших в результате трагедии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кровь погибших при ударе под Херсоном гражданских — на руках президента Украины Владимира Зеленского и его спонсоров в Европе. Он отметил, что ВСУ целенаправленно ударили по гостинице и кафе, где мирные граждане собирались встретить Новый год.

