Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кровь погибших при ударе под Херсоном гражданских — на руках президента Украины Владимира Зеленского и его спонсоров в Европе. Он отметил, что ВСУ целенаправленно ударили по гостинице и кафе, где мирные граждане собирались встретить Новый год.