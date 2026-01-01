Какая она — белорусская женщина: несколько интересных фактов от Минтруда и соцзащиты

«Еще одна важная черта — наши женщины умело совмещают карьеру и семью. Почти полмиллиона работающих женщин воспитывают несовершеннолетних детей. Значительная женская часть населения развивается в предпринимательстве. Так, почти половина всех получателей государственных субсидий для открытия своего дела — женщины», — рассказали в ведомстве.