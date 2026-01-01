Какая она — белорусская женщина: несколько интересных фактов от Минтруда и соцзащиты

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развивая тему объявленного в стране Года белорусской женщины, в Министерстве труда и социальной защиты привели несколько интересных фактов о белорусках, сообщает БЕЛТА.
Так, в Беларуси проживает более 4 млн женщин старше 18 лет, и их активность задает тон развитию общества.
Уровень занятости белорусских женщин в трудоспособном возрасте — один из самых высоких в Европе. Он составляет 84,8%.
«Еще одна важная черта — наши женщины умело совмещают карьеру и семью. Почти полмиллиона работающих женщин воспитывают несовершеннолетних детей. Значительная женская часть населения развивается в предпринимательстве. Так, почти половина всех получателей государственных субсидий для открытия своего дела — женщины», — рассказали в ведомстве.
При этом белорусские женщины — замечательные матери. «Их материнский труд уважаем государством: многодетные белоруски имеют право на льготную пенсию, а периоды ухода за детьми защищены трудовыми гарантиями», — подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты. -0-