Дикие морозы уйдут: В Молдове потеплеет до плюс 5 градусов, — надолго ли, рассказали синоптики

В Молдове в пятницу, 2 января 2026, потеплеет днем до +6 градусов.
Переменная облачность, солнце будет появляться нечасто.
Правда, тепло придет после морозной ночи — до 5 градусов мороза.
По прогнозам синоптиков, ночь на субботу уже будет без минусов — около 0 градусов.
Дневная температура до +2…+4 градусов сохранится в субботу и в воскресенье, а вот ночью — опять морозы.
В воскресенье — то ли снег, то ли дождь, то ли снег с дождем ожидается. А может, и все сразу.
