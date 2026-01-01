Ричмонд
Дикие морозы уйдут: В Молдове потеплеет до плюс 5 градусов, — надолго ли, рассказали синоптики

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 2 января 2026, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове в пятницу, 2 января 2026, потеплеет днем до +6 градусов.

Переменная облачность, солнце будет появляться нечасто.

Правда, тепло придет после морозной ночи — до 5 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков, ночь на субботу уже будет без минусов — около 0 градусов.

Дневная температура до +2…+4 градусов сохранится в субботу и в воскресенье, а вот ночью — опять морозы.

В воскресенье — то ли снег, то ли дождь, то ли снег с дождем ожидается. А может, и все сразу.

