Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Министерство юстиции РФ просит суд прекратить деятельность общероссийской общественной организации «Российское общество защиты животных “Фауна”, следует из данных Тверского суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Административный истец: Министерство юстиции Российской Федерации, административный ответчик: Общероссийская общественная организация “Российское общество защиты животных “Фауна”. Категория дела: о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра”, — следует из данных.
Заседание назначено на 12 февраля. Беседа по данному иску прошла в суде в декабре 2025 года.
Согласно данным сервиса «Бир-аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости, организация была зарегистрирована в 2005 году. Основным видом её деятельности является издательская.