Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных

«Административный истец: Министерство юстиции Российской Федерации, административный ответчик: Общероссийская общественная организация “Российское общество защиты животных “Фауна”. Категория дела: о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра”, — следует из данных.