«Настоящее произведение искусства»: Загитова показала новогодний подарок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что на Новый год ей подарили японский клинок. Девушка также поблагодарила Деда Мороза за исполнение мечты.
— Получить на Новый год такой подарок — просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты. Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ, — написала спортсменка в своем Telegram-канале.
