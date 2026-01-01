Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Настоящее произведение искусства»: Загитова показала новогодний подарок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что на Новый год ей подарили японский клинок. Девушка также поблагодарила Деда Мороза за исполнение мечты.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что на Новый год ей подарили японский клинок. Девушка также поблагодарила Деда Мороза за исполнение мечты.

— Получить на Новый год такой подарок — просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты. Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ, — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Загитова в мае 2025 года призналась, что с интересом продолжила бы карьеру в журналистике. Она поделилась впечатлениями от работы ведущей на Первом канале, отметив, что этот опыт ей понравился.

Звезды в честь Нового года получают огромное количество подарков, однако эти презенты не всегда соответствуют ожиданиям. По словам телеведущей Розы Сябитовой, самым странным подарком для нее стали валенки.

В праздники многие задумываются о подарках для учителей, врачей или других сотрудников госучреждений. Однако некоторые презенты могут быть восприняты как взятки. Адвокат Яна Воробьева объяснила, что можно и чего нельзя дарить.