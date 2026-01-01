Более 60 рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за атаки БПЛА

Атака украинских дронов парализовала авиасообщение Москвы.
Более 60 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников. Временные ограничения на полеты привели также к отмене не менее 10 рейсов. Информация о задержках и их причинах подтверждена данными аэропортов и Ространснадзора.
«Ситуация с временными задержками рейсов в аэропортах Московского авиаузла находится под детальным наблюдением инспекторов ведомства. В зоне особого внимания — соблюдение прав пассажиров и требований федеральных авиационных правил при возникновении задержек», — говорится в сообщении Ространснадзора.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены вечером. Полностью закрылись аэропорты Домодедово и Жуковский, позже приостановил работу Внуково, а в Шереметьево ввели частичные ограничения. На момент подготовки новости ограничения сняты только во Внуково.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за период около полутора часов были ликвидированы 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в направлении столицы. В результате произошедшего в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково временно введены ограничения на выполнение полетов. Аэропорт Шереметьево продолжает прием и отправку рейсов по согласованию с компетентными ведомствами.
