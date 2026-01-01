Ричмонд
Более 60 рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за атаки БПЛА

Более 60 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников. Временные ограничения на полеты привели также к отмене не менее 10 рейсов. Информация о задержках и их причинах подтверждена данными аэропортов и Ространснадзора.

Атака украинских дронов парализовала авиасообщение Москвы.

«Ситуация с временными задержками рейсов в аэропортах Московского авиаузла находится под детальным наблюдением инспекторов ведомства. В зоне особого внимания — соблюдение прав пассажиров и требований федеральных авиационных правил при возникновении задержек», — говорится в сообщении Ространснадзора.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены вечером. Полностью закрылись аэропорты Домодедово и Жуковский, позже приостановил работу Внуково, а в Шереметьево ввели частичные ограничения. На момент подготовки новости ограничения сняты только во Внуково.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за период около полутора часов были ликвидированы 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в направлении столицы. В результате произошедшего в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково временно введены ограничения на выполнение полетов. Аэропорт Шереметьево продолжает прием и отправку рейсов по согласованию с компетентными ведомствами.

Список отмененных рейсов в Домодедово Список отмененных рейсов Список отмененных рейсов в Шереметьево.

