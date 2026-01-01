Ричмонд
Новогоднее затишье и снежная магия в Чеховском районе

Пока города просыпались после праздничной ночи, а улицы оставались полупустыми, своё особое новогоднее настроение царило в уютном СНТ «Мещерское» в Чеховском районе. Местные жители превратили дачный посёлок в волшебную декорацию: кусты укрылись не просто мешковиной, а добрыми ткаными животными и тыквами, таблички с «ведьменскими» названиями улиц и переулков обещали путешествие в сказку, а милые домики и праздничный камин создавали ощущение тепла и уюта. Но главным украшением стала сама природа. Небольшая прогулка по соседнему лесу открывала истинную зимнюю сказку — всё вокруг было щедро запорошено снегом, замело каждую тропинку, а деревья, одетые в тяжёлое снежное убранство, застыли в безмолвной и величественной красоте. Этот день стал идеальным сочетанием тихого человеческого творчества и безмолвного величия заснеженной природы.

