Габон распустил футбольную сборную после провала на Кубке Африки

Правительство Габона распустило национальную футбольную сборную и уволило тренерский штаб после неудачного выступления на Кубке африканских наций. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в газете The Guardian со ссылкой на заявление министра спорта страны Симплис-Дезире Мамбула.
На групповом этапе сборная Габона, которую возглавляет форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, заняла последнее место, проиграв все три матча командам Камеруна, Мозамбика и Кот-д’Ивуара.
— Учитывая позорное выступление на Кубке африканских наций, правительство приняло решение приостановить деятельность национальной команды до дальнейшего уведомления и уволить тренерский штаб, — говорится в материале.
1 января также стало известно, что Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси». Решение об отставке было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги «Челси» одержал одну победу при двух поражениях и четырех ничьих.
В декабре 2025 года бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА и игрок сборной России Георгий Щенников официально объявил о завершении карьеры в 34 года.
12 ноября прошлого года серба Деяна Станковича сняли с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак» из-за провальных результатов в Российской премьер-лиге и потери контроля над раздевалкой.