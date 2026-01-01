Бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер после госпитализации

Мухсин Мухамадиев выступал за московский «Спартак» в 1990-е годы и был частью команды в один из самых ярких периодов её истории. В середине ноября прошлого года он был госпитализирован в реанимацию и находился в тяжёлом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Ранее Мухамадиев перенёс несколько инсультов, что серьёзно сказалось на его здоровье.