Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер после госпитализации

Бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев скончался на 60-м году жизни. О его смерти вечером 1 января сообщила вдова спортсмена.

«Да, это случилось сегодня вечером», — сказала Мохира Мухамадиева в беседе с ТАСС.

Мухсин Мухамадиев выступал за московский «Спартак» в 1990-е годы и был частью команды в один из самых ярких периодов её истории. В середине ноября прошлого года он был госпитализирован в реанимацию и находился в тяжёлом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Ранее Мухамадиев перенёс несколько инсультов, что серьёзно сказалось на его здоровье.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.