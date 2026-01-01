В ЯНАО меняется расписание «Обдорского экспресса». Схема

Согласно документу, измененное расписание будет действовать по 21 января 2026 года. В будние дни автобус будет начинать движение из Лабытнанги в 7:00, а самый поздний рейс запланирован на 19:30. Из Салехарда — в 7:30 и 19:30 соответственно. В выходные дни будет совершаться четыре рейса с 9:00 до 18:35.